Monaco dhe Nantes ndajnë pikët në ndeshjen hapëse të Ligue 1

Sezoni i ri 2021/22 ka filluar në Francë me ndeshjen hapëse që u zhvillua mes Monacos dhe Nantes, shkruan lajmi.net.

Përballja e xhiros së parë mes dy klubeve u mbyll me rezultat 1-1.

Ndeshja nisi më mirë për Monacon që kaloi herët në epërsi në min e 14’ me golin e Gelson Martins, por nuk vonoi shumë dhe Nantes gjeti golin përmes Jean Charles Casteletto në min e 42, për rezultatin e pjesës së parë 1-1.

Pjesa e dytë u karakterizua me shumë raste shënimi por rrjetat më nuk u tundën dhe rezultati mbeti i njëjtë.

Kështu të dyja skuadrat kanë nga një pikë të grumbulluar pas xhiros së parë.

Nesër zhvillohen dy duele tjera të këtij raundi, fillimisht nga ora 17:00 takohen Lyoni dhe Brest, ndërsa në ora 21:00 Troyes e pret PSG-në.

PSG llogaritet favorit të fitojë këtë sezon të Ligue 1 duke marrë parasysh yjet e shumtë që ka transferuar këtë verë, duke shtuar këtu Leo Messin që pritet të zyrtarizohet së shpejti. /Lajmi.net/

🔚 Final whistle! The season starts with a draw between @AS_Monaco_EN and @FCNantes #ASMFCN pic.twitter.com/oKuY0nH5Kq

— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) August 6, 2021