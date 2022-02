Momenti kur Selena Gomez rrëzohet në tapetin e kuq

Ajo është ngjitur në skenën qendrore në SAG Awards, shkruan lajmi.net.

Selena është penguar dhe është rrëzuar para fotografëve por këtë moment ajo e kaloi me sportivitet, ku hoqi takat dhe eci këmbëzbathur.

Ylli muzikor i befasoi shikuesit kur doli në transmetimin e drejtpërdrejtë këmbëzbathur së bashku me Martin Short, 71 vjeç.

Yjet e “The Only Murders in the Building” i dhanë çmimin për “Performancë e jashtëzakonshme nga një aktore femër në një rol dytësor” yllit të “Ëest Side Story”, Ariana DeBose.

Aktorja e “Only Murders in the Building”, mahniti me një fustan të zi të Oscar de la Renta./Lajmi.net/