Momenti kur Ramiz Lladrovci hap zyrën e PDK-së në Drenas, dëgjohen brohoritje

Lajme

15/10/2025 19:25

Kryetari i Komunës së Drenasit i cili doli edhe fitues i zgjedhjeve të 12 tetorit, Ramiz Lladrovci, ka hapur zyrën e PDK-së në Drenas, ashtu siç paralajmëroi gjatë ditës.

Paraprakisht, kryetari Lladrovci ka deklaruar se ka “qenë dhe mbetet PDK”.

Pamje nga momenti teksa Lladrovci futet në zyrën e PDK-së:

VIDEO

