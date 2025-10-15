Momenti kur Ramiz Lladrovci hap zyrën e PDK-së në Drenas, dëgjohen brohoritje
Kryetari i Komunës së Drenasit i cili doli edhe fitues i zgjedhjeve të 12 tetorit, Ramiz Lladrovci, ka hapur zyrën e PDK-së në Drenas, ashtu siç paralajmëroi gjatë ditës. Paraprakisht, kryetari Lladrovci ka deklaruar se ka “qenë dhe mbetet PDK”. Pamje nga momenti teksa Lladrovci futet në zyrën e PDK-së: VIDEO
