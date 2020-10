Momenti kur Nurmagomedov e lë pa ndjenja Gaethje për fitoren e 29-të

Në duelin e sontëm kundër Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov ka shënuar fitoren e 29-të në karrierën e tij, për rekordin 29-0.

Këtë gjë luftëtari rus e arriti duke bërë një mbërthim spektakolar, të cilit nuk i rezistoi dot Gaethje, përcjell lajmi.net.

Anddd still #UFC254@TeamKhabib going for the 30 – 0. Syukur alhamdulillah, congrats champ. Its also sad that its going to be his last fight. We all understand how you felt of fighting without your father. I'm sure it's tough, but stay strong champ. pic.twitter.com/u25JWqI28B

— Dance-y Dan (@DnishIdlan) October 24, 2020