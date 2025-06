Momenti kur një tifoz largohet me forcë nga policia për bluzën me mbishkrimin “UÇK” Një tifoz i Kombëtares shqiptare është larguar me forcë nga forcat e rendit të Policisë së Shtetit, gjatë ndeshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë në stadiumin “Air Albania”. Nga pamjet e publikuara nga Jon Ajeti në Facebook, tifozi shihet se kishte veshur një bluzë me mbishkrimin “UÇK”.