Momenti kur Messi “çmend” legjendat Lineker dhe Ferdinand

Gary Lineker dhe Rio Ferdinand nuk kanë mundur t’i përmbahen madhështisë së Lionel Messit.

Pesë herë fituesi i Topit të Artë ka shënuar një gol të jashtëzakonshëm nga afër 30 metra në fitoren 3:0 të Barcelonës kundër Liverpoolit në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.

Lineker dhe Ferdinand janë pjesë e një televizioni anglez, ku analizojnë ndeshjet e Ligës së Kampionëve.

Edhe pse Barcelona është afër eliminimit të një skuadre angleze nga Liga e Kampionëve, Lineker dhe Ferdinand nuk kanë mundur t’i rezistojnë golit të bukur të Lionel Messit./Lajmi.net/

Ferdinand and Lineker’s reaction of Messi’s goal last night 😂😂😂 pic.twitter.com/9NoawUGqhM

— Louie Simpson (@goldnewsuk) May 2, 2019