Momenti kur Lutfi Haziri qan me të bijën në dasmën e saj Natën që lamë pas, është martuar vajza e politikanit Lutfi Hazirit, Kënga Haziri. Në postime të shumta në rrjete sociale, shihet atmosfera e krijuar, e disa momente shumë të veçanta të Lutës me të bijën, Këngën. Një moment super emocionues ishte kur babai i nuses, Lutfi Haziri qan me të bijën. Shihni fotot më poshtë!