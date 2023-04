Momenti kur Joshua shpallet fitues i meçit kundër Franklin

Anthony Joshua para pak çastesh e ka fituar meçin kundër Jermaine Franklin në boks duke i hapu rrugë karrierës së tij për një rikthim të madh në mbrojtje të titullit kampion.

Boksieri britanik triumfoi pas 12 raundesh me vendim unanim të gjyqtarëve, shkruan lajmi.net.

Joshua kishte disa goditje të fuqishme në drejtim të Franklin në disa raunde.

Për Joshuan kjo përballje ishte “jetë a vdekje” për faktin se ka deklaruar paraprakisht se në rast të disfatës, ai do të tërhiqet nga boksi.

Përballja e shumëpritur mes Joshuas dhe Franklin u zhvilluar në “O2 Arena”.

Mëposhtë mund ta shikoni momentin kur Joshua shpallet fitues./Lajmi.net/

Anthony Joshua defeats Jermaine Franklin by 12RD unanimous decision; 118-111, 117-111 (2X) on the judge’s scorecards; Joshua gets his first win in his last 3 fights 🇬🇧 #JoshuaFranklin | #Boxingpic.twitter.com/bRzSpsd7nw

— RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) April 1, 2023