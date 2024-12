Momenti kur Grida Duma i kërkoi Robert Nolfe të shqiptonte emrin e ish-gruas “Parashqevi Simaku”

Me t’u zbardhur më shumë rasti i saj prekës, u kuptua se ajo kishte mbetur e pastrehë për vite me radhë duke pritur në stacionin e trenit djalin e saj.

Parashqevia ishte e martuar me muzikantin Robert Nolfe, me të cilin disa vite më vonë ndau edhe përfundimisht rrugët.

Tani së fundmi në emisionin Top Story, ish-bashkëshorti i artistes, Nolfe, ka folur për herë të parë për publikun shqiptar për t’i hedhur dritë kësaj historie të trishtë.

Ndonëse nuk hyri në detaje për divorcin, ai tha se nuk ka dashur kurrë ta lëndojë atë dhe deklaroi se nuk ka qenë qëllimi i tij që ta merrte kujdestarinë e djalit pa dëshirën e saj.

Ai pohoi se gjithmonë e ka vlerësuar Parashqevinë për atë ikonë të kulturës që ishte dhe se u prek shumë kur e pa atë në rrjete sociale.

“Pjesa më e madhe e të gjitha këtyre çështjeve u trajtuan gjatë divorcit. Është në interesin tim ta shoh që ajo të jetë mirë. U preka shumë kur e pashë të buzëqeshte me Eltonin. Ai është i ri tani dhe që kur ka qenë 10 vjeç, i është marrë mendimi, prandaj foli sot me nënën e tij. E pyeta nëse ishte i gatshëm dhe ai tha po. Unë i kam dhënë një deklaratë me shkrim Eltonin, dua vetëm që familja të ribashkohet dhe ajo të jetë thesari i humbur që është rigjetur. Fundi është i bukur dhe kjo histori do të mbarojë e bukur. Gjithmonë e kam vlerësuar për atë ikonë të kulturës që ishte. E kam parë me sytë e mi se sa e rëndësishme ka qenë për popullin shqiptar”, deklaroi Nolfe.

Në një moment epik i kësaj interviste ishte momenti kur Grida Duma, i kërkoi Nolfes t’i shqiptonte emrin e Parashqevisë.

Paksa konfuz me kërkesën e gazetares, Nolfe, bëri pikërisht atë që i kërkoi Duma, duke shqiptuar dy herë emrin “Parashqevi Simaku”, në theksin paksa amerikan.