Marku boksoi 10 raunde me boksierin ukrainas, Maxim Prodan, teksa asnjëri nuk arriti të nokautonte tjetrin.

Kështu me vendim të ndarë, Florian Marku e fitoi këtë meç.

Dy gjyqtarë i dhanë pikët Markut, kurse njëri Prodanit.

AND THE NEW 🔝

Florian Marku wins the IBF International Welterweight Title 🇦🇱 pic.twitter.com/tCM2w4Qg8x

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021