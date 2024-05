Momenti kur fituesi i Eurovisionit thyen trofeun në skenë

Duke përfunduar performancën, ylli ra në dysheme dhe tundi me pasion mikrofonin prej xhami në ajër.

Por ndërsa ylli shkoi të ngrihej përsëri, Nemo përplasi trofeun në skenë ndërsa përpiqej të balanconte veten për t’u ngritur.

Kur këngëtari më në fund arriti të qëndronte në këmbë, gjysma e trofeut ishte shtrirë në skenë dhe gjysma tjetër ishte në dorën e tij.

they literally broke the code and then the trophy 😭 what a legend!!#Eurovision2024 pic.twitter.com/t1qYrZDqY5

