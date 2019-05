Momenti kur Alvarez ‘shndërrohet në ‘Matrix’ – Duket më bukur se Muhammad Ali

Në ‘T-Mobile Arena’, në Las Vegas, Alvarez arriti të triumfonte kundër Jacobs, falë vendimit unanim të gjyqtarëve.

Meksikani dominoi duelin duke e bërë Jacobs që të dal huq në disa prej tentimeve të tij, me një mbrojtje të jashtëzakonshme.

Gjuajtje e ‘Canelo’ ishin shumë të sakta, duke bërë që Danny të nevrikoset dhe të humb ritmin e duelit.

Ishte fundi i meçit ai që e gjeti boksierin amerikan paksa më të mirë, por që në fund nuk mjaftoi për të ndalur fitoren e Alavrez.

Rezultati i gjyqtarëve ishte 115-113, 115-113, dhe 116-112 në favor të Saul, për fitoren e dytë pas kontratës me ‘DAZN’.

Por, ishte një moment special gjatë këtij dueli që ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve dhe që po qarkullon në rrjetet sociale.

Një video ku Alvarez shihet duke iu shmangur goditjeve të Jacobs ka mahnitur të gjithë, pasi ajo ngjan me lëvizjet e legjendës Ali, apo ‘Matrix-it’.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell videon ku mund ta shihni atë për të cilën po flasin të gjithë adhuruesit e sporteve luftarake. /Lajmi.net/

🥊 @Canelo going full Matrix against Daniel Jacobs by dodging 10 punches in five seconds. Untouchable 🔥pic.twitter.com/uFDLrKa23I

— GiveMeSport Boxing (@GMSBoxing) May 5, 2019