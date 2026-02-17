Momenti historik në vitin 2008 – Hashim Thaçi: Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik

Sot, Kosova shënoi 18-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë. Më 17 shkurt 2008, në orën 15:39, kryeministri i atëhershëm, Hashim Thaçi shpalli Pavarësinë e Kosovës, duke e bërë këtë ditë një nga më të rëndësishmet në historinë e vendit. Gjeni më poshtë momentin e shpalljes së Pavarësisë nga Thaçi:

Lajme

17/02/2026 12:47

Sot, Kosova shënoi 18-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë.

Më 17 shkurt 2008, në orën 15:39, kryeministri i atëhershëm, Hashim Thaçi shpalli Pavarësinë e Kosovës, duke e bërë këtë ditë një nga më të rëndësishmet në historinë e vendit.

Gjeni më poshtë momentin e shpalljes së Pavarësisë nga Thaçi:

Artikuj të ngjashëm

February 17, 2026

Presidentja Vjosa Osmani nderon sakrificën e dëshmorëve para nisjes së parakalimit...

February 17, 2026

Tasholli nga “Liria ka emër”: Nuk do të ketë fjalime të...

February 17, 2026

Haxhiu: Në Prekaz u vulos vendosmëria për të mos u nënshtruar kurrë

February 16, 2026

Goditja e ortekut e nxjerr nga shinat trenin në Valais të...

February 15, 2026

Kreu i Konferencës së Sigurisë në Mynih i kërkon Evropës të...

February 15, 2026

Kallas: Zgjerimi i BE-së, antidot ndaj imperializmit rus

Lajme të fundit

Presidentja Vjosa Osmani nderon sakrificën e dëshmorëve para...

Tasholli nga “Liria ka emër”: Nuk do të...

Haxhiu: Në Prekaz u vulos vendosmëria për të mos u nënshtruar kurrë

Mitrovica mobilizohet për marshin “Drejtësi, jo politikë”