Momenti historik në vitin 2008 – Hashim Thaçi: Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik
Sot, Kosova shënoi 18-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë. Më 17 shkurt 2008, në orën 15:39, kryeministri i atëhershëm, Hashim Thaçi shpalli Pavarësinë e Kosovës, duke e bërë këtë ditë një nga më të rëndësishmet në historinë e vendit. Gjeni më poshtë momentin e shpalljes së Pavarësisë nga Thaçi:
Lajme
Sot, Kosova shënoi 18-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë.
Më 17 shkurt 2008, në orën 15:39, kryeministri i atëhershëm, Hashim Thaçi shpalli Pavarësinë e Kosovës, duke e bërë këtë ditë një nga më të rëndësishmet në historinë e vendit.
Gjeni më poshtë momentin e shpalljes së Pavarësisë nga Thaçi: