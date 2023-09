Momenti emocionues e historik kur Kosova u shpall organizatore e Lojërave Mesdhetare

Kështu vendosi sot Asambleja e Përgjithshme e Komitetit Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare (ICMG), që u mbajt në Heraklion të Greqisë.

Nga 66 delegatë sa ishin të pranishëm, 55 votuan pro Kosovës, tetë kundër dhe tre abstenuan.

Komiteti Ndërkombëtar i Lojërave Mesdhetare ka publikuar një video nga momenti kur Kosova u shpall fituese për organizimin e LM të vitit 2030, me Prishtinën nikoqire.

“Qyteti pritës i Lojërave të 21-të Mesdhetare 2030 do të jetë Prishtina pas një procesi votimi në Asamblenë e Përgjithshme të ICMG-së. Kryeqyteti i Kosovës mori 55 nga 66 vota”, shkroi ICMG.

