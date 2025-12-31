Momente të rralla: Sahit dhe Hamëz Jashari në kërcim dhe gaz

Është publikuar një video e rrallë e Sahit dhe Hamëz Jashari në moment gazmore, duke vallëzuar së bashku. Kjo video është ndarë nga Jashar Jashari i cili tha se shqiptarët janë të fortë, dinë të kalojnë kohë të liga, ashtu siç na kanë mësuar njerëzit tanë të mëdhenj, heronjtë e kombit, edhe në luftën e…

31/12/2025 20:30

Është publikuar një video e rrallë e Sahit dhe Hamëz Jashari në moment gazmore, duke vallëzuar së bashku.

Kjo video është ndarë nga Jashar Jashari i cili tha se shqiptarët janë të fortë, dinë të kalojnë kohë të liga, ashtu siç na kanë mësuar njerëzit tanë të mëdhenj, heronjtë e kombit, edhe në luftën e fundit.

“Në këtë natë të ndërrimit të moteve, dua të ndaj me ju një video të Hamzë e Sahit Jasharit, të cilët japin për ne edhe momente loje e gëzimi, pavarësisht ditëve e kohëve të vështira që po kalojmë si popull”.

“Shqiptarët janë të fortë, dinë të kalojnë kohë të liga, ashtu siç na kanë mësuar njerëzit tanë të mëdhenj, heronjtë e kombit, edhe në luftën e fundit. Në këtë natë, dua të lutem për një vit më të mbarë e kohë më të mira për popullin tonë aq të vuajtur”, ka shkruar Jashari.

