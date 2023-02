Momente emocionuese në Siri: Pamje kur vajza e vogël shpëtohet nga rrënojat e tërmetit

Në Siri, deri tash sipas autoriteteve numri i viktimave ka arritur mbi 300, teksa mijëra të tjerë janë të lënduar, transmeton lajmi.net.

Siç raportohet nga organizatat e huaja, edhe qindra persona të tjerë gjenden nën rrënoja.

Sipas “The Guardian”, numri total i viktimave në të dy shtetet, Turqi e Siri, ka arritur në mbi 640. /Lajmi.net/

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Rescue workers saved an injured child from the rubble of collapsed buildings after a major earthquake hit Syria, killing dozens and injuring hundreds https://t.co/d3s6tUGIrM pic.twitter.com/iky9r0smB7

— Reuters (@Reuters) February 6, 2023