Moment i sikletshëm ndërsa Zelensky thotë “s’ka zgjedhje për sa kohë jemi në luftë”
Bota
pyetur nga një gazetar nëse është i hapur për të mbajtur zgjedhje në Ukrainë, presidenti Volodymyr Zelensky përgjigjet pozitivisht.
Por ai thotë se kjo duhet të bëhet në rrethana të sigurta.
“Sepse gjatë luftës, nuk mund të kesh zgjedhje”, tha Zelensky, duke shtuar se një armëpushim mund të jetë i nevojshëm.
Kjo do të duhej të ishte në tokë, det dhe qiell për të bërë të mundur mbajtjen e zgjedhjeve “demokratike” dhe “ligjore”, thotë presidenti ukrainas.
Presidenti Trump përgjigjet – dhe është e vështirë të kuptohet nëse po bën sarkazëm apo shaka: “Pra, ju thoni se gjatë luftës nuk mund të keni zgjedhje”.
“Pra, më lejoni të them vetëm pas tre vjetësh e gjysmë nga tani, pra nëse ndodh të jemi në luftë me dikë, nuk do të ketë më zgjedhje”, shtoi ai.
Zelensky qesh dhe Trump ndërsa dyshja bisedojnë mbi njëri-tjetrin, me udhëheqësin ukrainas që thotë “ju pëlqen kjo ide?”.
Kjo është një referencë për kohën kur do të zhvillohet cikli i ardhshëm zgjedhor në SHBA, në të cilin Trump nuk do të ishte i kualifikuar të kandidonte për momentin.