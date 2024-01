“Moment historik për komunitetin shqiptar” – Osmani uron Xhaferin për zgjedhjen kryeministër

Urimin ajo e ka bërë përmes një postimi në platformën ‘X’.

“Urime, Kryeministër Talat Xhaferi! Sot shënon një moment historik të rëndësishëm për të gjithë komunitetin shqiptar në Maqedoninë e Veriut , duke reflektuar kontributin e tyre jetik në shtetësinë e vendit dhe rrugëtimin drejt integrimit euroatlantik. I uroj qeverisë dhe të gjitha institucioneve suksese”, ka thënë ajo.

Urime, Kryeministër Talat Xhaferi!

Today marks an important milestone for the entire Albanian community in 🇲🇰, reflecting their vital contribution to the country’s statehood & journey towards Euro-Atlantic integration.

I wish the gov’t & all institutions of 🇲🇰 every success. pic.twitter.com/ne5CjajsEa

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) January 28, 2024