“Moment historik”: Gjermania lëshon vizën e fundit të rregullt Schengen për një kosovar

Kështu e ka quajtur ambasadori gjerman, Jorn Rohde, vizën e fundit të rregullt Schengen të cilën ia ka dorëzuar një kosovari, shkruan lajmi.net.

Kjo pasi që nga 1 janari kosovarët do të lëvizin lirshëm pa viza në Evropë.

“Duke festuar një moment historik! Sapo i dorëzova vizën e fundit të rregullt Shengen një shtetasi kosovar. Të emocionuar që kjo epokë po mbyllet më në fund, duke i dhënë rrugë liberalizimit të merituar të vizave në më pak se dy javë! Duke sjellë shtëpinë dhe diasporën shumë më afër së bashku”, shkroi Rohde. /Lajmi.net/

Celebrating a historic milestone! Just handed the last regular Schengen visa to a Kosovar citizen🇽🇰. Thrilled that this era is finally closing, marking the way for well-deserved visa liberalization in less than two weeks! 🇪🇺🌍 Bringing home & diaspora much closer together 🇩🇪🤝🇽🇰 pic.twitter.com/RqNmVA2Df1

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) December 18, 2023