Molliqaj: Vijat e kuqe për bashkëpunim me VV-në janë domosdoshmëri e heqja e tyre gabim
Kreu i PSD-së, Dardan Molliqaj, ka kritikuar ashpër platformën zgjedhore të Albin Kurtit, duke e cilësuar si tipike për një qasje autoritare që, sipas tij, shfrytëzon aparatin shtetëror për qëllime të pushtetit.
Molliqaj tha se ndaj kësaj tendence, vendosja e vijave të kuqe për bashkëpunim është e domosdoshme, ndërsa heqja e tyre do të ishte një gabim politik.
“Platforma e Kurtit në zgjedhje është tipike e një autoritari që e shfrytëzon aparatin shtetëror pa kushte veç për të arritur pushtetin. Ndaj një tendence të tillë, vijat e kuqe për bashkëpunim janë domosdosshmëi e heqja e tyre gabim.”, ka shkruar ndër të tjera në përshkimin në videon e publikuar.