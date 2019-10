Molliqaj: Vetëvendosjes po i del e vërteta në shesh

Kandidati për deputet nga radhët e koalicionit AAK-PSD, Dardan Molliqaj, ka thënë se Kosova nuk e ka luksin ta sjellë në pushtet një PDK 2.0 (VV).

Molliqaj ka thënë se Vetëvendosjes po i’u del e vërteta në shesh.

“Krejt çfarë kam thënë për VV-në dhe njerëzit e saj ka qenë e vërtetë. Kanë tentuar të shpifin e të shmangen. Në fund as në debate s’po dalin. Por e vërteta po iu del sheshit. Edhe për Glauk Konjufcën që ishte SHIK, e edhe për Albinin që mori para nga Devollët. Do ta them të vërtetën vazhdimisht, sado e vrazhdë që i duket dikujt. Sepse ata që shpifin e ua mveshin të tjerëve gjërat që i kanë bërë vetë, janë të rrezikshëm për Kosovën. E Kosova nuk e ka luksin ta largojë nga pushteti një PDK, për me e sjellë në pushtet një PDK 2.0 (VV). Kosovës i duhet koalicioni i ynë fitores që guxon të marrë vendime të mëdha dhe ta zhvillojë vendin”, ka shkruar Dardan Molliqaj.