Molliqaj: U vërtetua që sovraniteti i Qeverisë tonë në veri është zero Kryetari i Partisë Social Demokrate, Dardan Molliqaj ka reaguar pas dështimit të zgjedhjeve në veri. Ai ka konsideruar se përqindja e qytetarëve që kanë marrë pjesë në zgjedhje, tregon që sovraniteti i Qeverisë së Kosovës në veri është zero. “Referendumi në komunat e veriut dështoi. Bashkë me të u vërtetua që sovraniteti politik i qeverisë…