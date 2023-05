Molliqaj: Shkëmbimi i territoreve, opsioni i vetëm për një zgjidhje me Serbinë Kreu i Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliqaj beson se shkëmbimi i territoreve me Serbinë është opsioni i vetëm për zgjidhje përfundimtare me Serbinë. Kjo nuk është hera e parë që i kryetari i socialdemokratëve kosovarë e thotë këtë, ndërsa shtoi se kjo ide qëndron deri në momentin e propozimit të diçkaje të re, përcjell lajmi.net. Gjithashtu,…