Molliqaj: Sa i përket historisë e shtetndërtimit, Hashim Thaçi është kryeministër i pakrahasueshëm me të tjerët Dardan Molliqaj, i pari i socialdemokratëve kosovarë ka thënë se Hashim Thaçi është i pakrahasueshëm me kryeministrat e tjerë. I ftuar në “Mejdan me Shkumbin Kajtazin”, prodhim i lajmi.net, Molliqaj krahasoi dy figurat mbase më të komentuara, atë të Thaçit e Kurtit. Sipas Molliqajt, Kurti është kryeministër si gjithë të tjerët, përveç asaj se i…