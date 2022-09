Molliqaj: Ripercaktimi i kufirit është zgjidhja e duhur, Lugina e Preshevës të jetë pjesë e dialogut

Dardan Molliqaj, kryetar i Partisë Socialdemokrate, ka thënë se çështja e Luginës së Preshevës, duhet të jetë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi, dhe se në mënyrë që Lugina të pushojë se përdoruri politikisht, ajo duhet të përfundojë si temë.

Molliqaj, po ashtu ka deklaruar se, ripërcaktimi i kufirit është zgjidhja e duhur politike dhe e vetmja që krijon kushte për marrëdhënie të tjera me Serbinë, shkruan lajmi.net.

“Lugina kërkon zgjidhje. Adresimi në mënyrë të drejtë, çështja e Luginës së Preshevës, duhet të jetë pjesë e dialogut Kosovë – Serbi. Jo të përdoret si instrument për lëshim pe ndaj veriut ose kushtëzime nën nocionin arkaik të reciprocitetit, por si nevojë që qytetarët e Luginës kanë për jetë shoqërore e politike, për mirëqenie e siguri. Për barazi. Që Lugina të pushojë së përdoruri politikisht, ajo duhet të përfundojë si temë. Ripërcaktimi i kufirit është zgjidhja e duhur politike dhe e vetmja që krijonë kushte për marrëdhënie të tjera me Serbinë”, ka thënë ndër tjerash Molliqaj.

Lugina kërkon zgjidhje

– Ndërtimi i autostradave, sidomos në kohë të vështirësive ekonomike e politike globale, duhet të racionalizohet në atë mënyrë që theksi të jetë tek nevojat e tanishme. Nëse ka një autostradë që duhet ta gëzojë statusin e urgjencës është ajo e Bujanocit. Pra, ndërtimi i autostradë së Bujanocit duhet të bëhet me shpejtësi e prioritet. Nga çka kemi parë, përditshmëria e qytetarëve shqiptarë në Luginë preket direkt nga ky investim.

– Të rritet ndjeshëm buxheti që qeveria e Kosovës ndanë për nevojat e Luginës. Ajo nuk duhet cilësuar si ndihmë, por si detyrë. Fuqizimi ekonomik e politik i Luginës është domosdoshmëri, ndërsa bashkimi me Kosovën zgjidhje adekuate për qytetarët e dy vendeve.

Çdo përpjekje që Lugina e veriu i Kosovës t’i lihen modeleve që ruajnë tharmin ndarës e konfliktin përbën material për keqpërdorim e instrumentalizim nga pushtetet autoritare. /Lajmi.net/