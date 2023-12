Molliqaj: Ripërcaktimi i kufijve sjell paqen në Ballkan dhe “nuk lë vegza” mes palëve

Rezultatet e një sondazhi të publikuar së fundmi thonë se 50.50 % e qytetarëve e mbështesin Asociacionin e Komunave me shumicë serbe, si kompromis që do ta mbështeste elektorati në Kosovë. Kurse, ripërcaktimi i kufijve me Serbinë e ka një mbështetje prej 49.50 për qind.

E pari i PSD-së, Dardan Molliqaj, duke komentuar këtë sondazh ka theksuar se ripërcaktimi i kufijve sjell paqen në Ballkan dhe “nuk lë vegza” mes palëve, transmeton lajmi.net.

“Po e citoj një fjali prapë, edhe kjo në fillim, në mars të 2022… që kam thënë që do të bëhet Asociacioni dhe do të bëhet me kompetenca me të mëdha se viti 2013 dhe 2015, kjo për mua ka qenë e qartë. Na kemi arritur të jo sepse kemi thënë çka është më së miri për qytetarët e Kosovës, pastaj çka është më së miri për shqiptarët, pastaj çka është më së miri për Ballkanin, me pas paqe. Çka çon në paqe një zgjidhje përfundimtare që e pranojnë palët. Cila është ajo zgjidhje përfundimtare që e pranojë palët? Sipas neve ka qenë ripërcaktimi i kufijve, nuk len vegza mes vete”, ka thënë Molliqaj në Debat Plus.