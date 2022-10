Molliqaj: Qeveria ua vuri “lakun në fyt” grevistëve duke u bërë presion me paga Kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj ka shkruajtur për grevën e mësuesve, e cila siç duket do të marrë fund të hënën. Me anë të një postimi në Facebook, Molliqaj ka thënë se Qeveria Kurti ndaljen e grevës po e arrin përmes vënies së “lakut në fyt” nga presioni i i mos-procesimit të pagave, shkruan lajmi.net.…