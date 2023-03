Molliqaj: Protesta do të jetë paqësore – kërkojmë dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhje të jashtëzakonshme Kreu i PSD-së, Dardan Molliqaj ka folur një ditë para protestës së organizuar kundër qeverisë për çëshjten e Asociacionit. Në një deklarim për lajmi.net, i pari i socialdemokratëve kosovarë ka pohuar se protesta e nesërme do të jetë paqësore dhe demokratike, përcjell lajmi.net. Sipas tij, kërkesë parësore do të jetë dorëheqja e shefit të ekzekutivit…