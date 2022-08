Molliqaj për Kurtin: Humbës i madh e arrogant, as i luftës as i paqes Dardan Molliqaj, kryetar i Partisë Socialdemokrate, ka kritikuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, duke e cilësuar këtë të fundit si humbës të madh. Kështu ka deklaruar Molliqaj përmes një postimi në Facebook, ku ka shtuar se i pari i qeverisë, sipas kryetarit të PSD-së, nuk është as i luftës e as i paqes, shkruan lajmi.net.…