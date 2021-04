Molliqaj: Me votimin e Osmanit, nuk ka më LDK

Kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj, ka deklaruar se me votimin e Vjosa Osmanit Presidente, LDK nuk ekziston më.

“LDK gaboi, mendoi se i humbi zgjedhjet aq thellë për shkak se nuk u sill mirë më Kurtin dhe tani po sillet mirë, po ia voton Presidenten, po është konstruktive që ata nuk mund të bëjnë opozitë”, tha Molliqaj.

“LDK ia ka jep Kurtit pushtetin krejt, përfshi Presidenten dhe besimi që presidentja do të pavarësohet prej Kurtit. Presidentja shkon kudo që shkon Kurti ose Konjufca, presidentja flet kurdo që flet Kurti ose Konjufca. LDK nuk ka mundësi me bë opozitë, kur je hi të konstruktiviteti, s’mund të dalësh më”, tha ai për Persikop.

“LDK ishte interesant prej që u krynë zgjedhjet derisa u zgjodh Lumir Abdixhiku kryetar i LDK-së dhe derisa u zgjodh Vjosa Osmani, tani më nuk ekziston. Në momentin që u zgjodh Vjosa Osmani president, kurba e interesimit për LDK-në ka rënie drastike. E ka humbë nga skena”, ka thënë Molliqaj.