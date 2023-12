Molliqaj me parti viziton Haradinajn pas lirimit nga Haga Gjatë ditës së sotme Partia Social Demokrate me në krye Dardan Molliqaj ka vizituar Nasim Haradinaj në shtëpinë e tij në Gllogjan pas lirimit nga Gjykata Speciale. Molliqaj ka thënë se Nasimi ishte i fortë dhe i palëkundur përkundër padrejtësisë që i është bërë këto tri vite. ‘’Bashkë me aktivistë të PSD-së vizituam Nasim Haradinajn…