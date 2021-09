Molliqaj: Kurti u dorëzua, e pranoi Serbinë si hisedare në Kosovë

Molliqaj përmes një postimi në Facebook tha se kryeministrit i Kosovës, Albin Kurti është dorëzuar, pasi sipas tij, ai e pranon Serbinë si ‘hisedare’ në Kosovë, pasi po negocion me të për çështjet e brendshme të Kosovës (veriun e vendit).

“Mos të harrojmë që kryeministri Kurti, gjatë qeverisë së parë, e kishte dërguar në prokurori marrëveshjen e Qeverisë së Kosovës me NATO-n për mosdërgim të forcave të Kosovës në veri të vendit.Sot Kurti e afirmoi këtë marrëveshje. Duke pranuar t’ia heq Policisë së Kosovës të drejtën për të qëndruar atje”, shtoi Molliqaj, transmeton lajmi.net.

Postimi i plotë i Dardan Molliqajt:

1. Edhe Qeveria Kurti e pranon Serbinë si hisedare në Kosovë, duke negociuar me të për çështje të brendshme të Kosovës (për veriun e vendit);2. Qeveria Kurti legjitimoi strukturat paralele në veri dhe konfirmoi heqjen dorë të Kosovës nga sovraniteti jonë shtetëror atje. Kjo duke lejuar përdorimin e tabelave KM (Kosovska Mitrovica), për të cilat Besnik Bislimi tha shprehimisht që do të konfiskohen “vetëm nëse kalojnë në jug” por jo edhe në veri. Pra ja ku filloi, edhe nga Qeveria Kurti, trajtimi i veriut si zonë e veçantë nga gjithë pjesa tjetër e Kosovës. Si zonë ku strukturat paralele e kanë kontrollin. Si zonë ku Qeveria e Kosovës as që ka pretendim ta shtrijë sovranitetin.3. Dorëzimi i sovranitetit tek KFOR-i, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është kthim mbrapa në aspektin e shtetësisë. Baza juridike e KFOR-it në Kosovë është Rezoluta 1244, që Kosovën e sheh si pjesë të Serbisë. Delegimi formal nga Qeveria i sovranitetit tek KFOR-i, nënkupton legjitimim të rezolutës 1244. Prandaj me këtë pajtohet Serbia pa problem. Mos të harrojmë që kryeministri Kurti, gjatë qeverisë së parë, e kishte dërguar në prokurori marrëveshjen e Qeverisë së Kosovës me NATO-n për mosdërgim të forcave të Kosovës në veri të vendit.Sot Kurti e afirmoi këtë marrëveshje. Duke pranuar t’ia heq Policisë së Kosovës të drejtën për të qëndruar atje./Lajmi.net/