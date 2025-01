Molliqaj: Kurti i jep gurmazit sa që mundet, opozita e injoron – Popullizmi shfrytëzon ndjenjat e njerëzve, por nuk bashkëndjen me ta.

“Korrektësia, që shpesh i ngjan policisë gjuhësore, çfarë bën? E denoncon apelin drejtuar ndjenjave. Pra, unë nuk merrem me atë që flet kështu, e injoroj dhe e përçmoj këtë gjuhë. Jo, zërit të ngjirur, për të cilin ju garantoj se është i ushtruar, duhet t’i përgjigjemi me një zë që jehon e kumbon sepse është autentik e i vërtetë. Popullizmi shfrytëzon ndjenjat e njerëzve, por nuk bashkëndjen me ta. Teksa i thërret ndjenjave, nuk t’jep mundësi çlirimi. Ai ta artikulon gjendjen, por pa shkaqe e strukturë. T’thotë se nuk jemi të varfër, por të vjedhur. Teksa bën lidhje të shkurtra, ai ta përdorë mllefin që sublimohet në autoritet për liderin. Në vend se t’i fuqizojë subjektet e tij, ai i dorëzon ata te lideri. Politika e vërtetë don zemër dhe guxim, siç kërkon dije e thellim. Sepse nuk gënjejmë, nuk skuqemi as nuk frikësohem”, ka shkruar Molliqaj në Facebook. /Lajmi.net/