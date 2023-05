Molliqaj: KEK ka bërë tregti me kompani ilegale – ky është material shtesë për prokurorinë I pari i PSD-së, Dardan Molliqaj ka hedhur sërish akuza në drejtim të organeve të KEK-ut, pasi sipas tij, ky institucion ka bërë tregti me kompani ilegale. Përmes një publikimi, ai ka rikujtuar gjobën nga ZRrE prej 3.2 milionë euro, ndërsa shtoi se kjo do duhej të ishte material shtesë për prokurorinë, përcjell lajmi.net. Madje,…