Molliqaj i zhgënjyer me opozitën: Po i shërbejnë Kurtit me këtë qasje Dardan Molliqaj, kryetar i PSD-së, ka thënë se është i zhgënjyer nga opozita në raport me reagimet e tyre karshi sjelljeve të Kryeministrit Albin Kurti në raport me dialogun me Serbinë. Molliqaj fillimisht e ka cilësuar se Kosova nuk ka pasur dialog më të mbyllur e më jo demokratik sesa tani, raporton Gazeta10. “Dialog më…