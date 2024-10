Molliqaj i kundërpërgjigjet Muratit: Që 4 vite, kanë hy e janë shpërnda larva, që hanë mish për vete e lënë vrima pas Në një reagim ndaj ministrit të Financave Hekuran Murati, i cili në një postim të pazakontë ku krahason sjelljen e opozitës me ato të shushunjave, autorësinë e të cilit postim qytetarët e vunë në dyshim, kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj, është i është kundërpërgjigjur me “larvat”, parazitë që rriten dhe ushqehen në dhe me mishin e kalbur…