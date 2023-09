Molliqaj: Dejona Mihali është “mashë” e Albin Kurtit Kreu i PSD-së, Dardan Molliqaj ka qenë i ftuar në “Mejdan me Shkumbin Kajtazin”, prodhim i lajmi.net. Mes shumë çështjeve të diskutuara, me patjetër se u përmend edhe rasti i Dejona Mihalit. Molliqaj, si dikush që e njeh mirë Mihalin, tha se nuk pajtohet me një pjesë të madhe të sulmeve që iu bënë asaj…