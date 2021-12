Molliqaj: Blloqet A3 dhe A5 u prishën qëllimshëm nga KEDS-i, Qeveria dhe menaxhmenti i KEK-ut

Ai ka thënë se sipas burimeve që ka, 10 ditë më parë ka pasur rënie të bllokut A3 dhe A5, dhe se sipas tij kjo ka ndodhur qëllimshëm nga KEDS-i në bashkëpunim me menaxhmentin e ri të KEK-ut dhe Qeverinë e Kosovës, shkruan lajmi.net.

“Në bazë të burimeve tona brena KEK-ut janë duke u zhvilluar tri problematika të theksuara që e rëndojnë edhe më tutje sistemin e energjisë në Kosovë. E para tashmë ka ndodhur. Sipas burimeve tona 10 ditë më parë ka pasur rënie të Bllokut A3 dhe A5, kishte mungesë të shtuar të energjisë elektrike. Sipas asaj që ne kemi informacione dhe që kërkojmë hetim të organeve përgjegjëse dhe të ekspertëve të fushave, rënia e Bllokut A3 dhe A5 brenda ditës duket që ka qenë e qëllimshme dhe e shkaktuar nga KEDS-i”, ka thënë ai.

“Në mungesë të shkarkimit të rrymës dhe kthimit të rrymës nga KEDS drejt termo-elektranës A3 dhe A5 ka ndodhur dëmtimi i qëllimshëm i saj. Ne dyshojmë që nëse vërtetohet se ka qenë një veprim i tillë në bazë të asaj që ne kemi informatë është lehtë e vërtetueshme nëse do të ketë hetime, kjo i bie që ka pasur qëllim KEDS-i në bashkëpunim edhe me Qeverinë dhe me menaxhmentin e ri, të dëmtojë reputacionin e kompanisë publike KEK, dhe të thotë se mungesa e energjisë është e shkaktuar nga mungesa e prodhimit dhe problemeve në KEK”, deklaroi ai.

Ai ka kërkuar hetim të menjëhershëm nga organet kompetente si dhe një raport nga menaxhmenti i KEK-ut dhe KEDS-it. /Lajmi.net/