Molliqaj: Asnjëherë deri më sot nuk na ka pritur Njësia Speciale në protestë

Molliqaj me këtë rast deklaroi se asnjëherë deri më sot në lidhje me aksionet e zhvilluara nuk janë pritur nga Njësia Speciale e Policisë së Kosovës.

Ai tha se shteti i Kosovës po i shërben kapitalit të koncentruar ose kapitalit të koncentruar tek disa individë.

“Ne kemi bërë aksione goxha shpesh në këtë vitin e fundit që po e lëmë, por asnjëherë deri më sot Njësia Speciale nuk na ka pritur. Ka ardhur Njësia Speciale pasi e kemi përfunduar aksionin. Veç me qenë Njësia Speciale para protestës aty është hera e parë. Çka do të thotë kjo?. Kjo do të thotë se ne mund ta sulmojmë Qeverinë e Kosovës, mund të ketë çfarëdo dëmi material e të tjera, por vetëm një vend është i ruajtura e ky është kapitali i koncentruar privat. Kjo tregon që shteti jonë është shtet që i shërben kapitalit të koncentruar ose kapitalit të koncentruar në disa individë”, ka thënë ai./Lajmi.net/