Modric: Ndeshjet ndaj Barçës janë gjithmonë shumë intensive Luka Modric ka folur në lidhje me ‘El Clasicon’. Real Madrid dhe Barcelona do të përballen me njëra-tjetrën në ndeshje miqësore në Las Vegas. Për mesfushorin e ‘Mbretërve’, takimet ndaj rivalit të tyre më të madh janë gjithmonë me shumë intensitet, transmeton lajmi.net. “Ne do të përpiqemi të bëjmë mirë, të përgatitemi sa më mirë…