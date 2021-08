Moderatorja shqiptare: “Nuk do të dashurohesha me një djalë të varfër”

Lei Kraja ka befasuar të gjithë me përgjigjet gjatë pyetësorit të hapur në instagram.

Moderatorja sportive Lei Kraja, së fundmi ka zhvilluar një ‘intervistë virtuale’ me ndjekësit në ‘Instastory’ ku i është përgjigjur pyetjeve dhe ka ‘shuar’ kuriozitetin e ndjekësve në lidhje me jetën e saj.

E pyetur nëse është beqare apo në një lidhje, moderatorja zgjodhi të mos flasë, duke publikuar vetëm pyetjen pa një përgjigje. Një tjetër ndjekëse e pyeti nëse do të bëje bebe së shpejti dhe ajo e la me dyshim përgjigjen duke thënë që nuk i dihet kurrë.

View this post on Instagram A post shared by Leila Kraja (@leikraja)

Dikush nga ndjekësit e pyeti rreth virgjërisë ndërsa Kraja u përgjigj: ‘Nuk është puna juaj’.

Një tjetër pyetje për bukuroshen zeshkane ishte nëse do të dashurohej me një djalë që s’ka pasuri, pra të varfër dhe ajo ka zgjedhur të tregohet e sinqertë me të duke i thënë se pret më lart nga partneri i saj.

Lei u përgjigj: “Ummm, jo. Kam punuar shumë për të bërë regres. Pres më lart nga partneri”.