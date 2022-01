Moderatores shqiptare i del gjoksi në skenën e “Portokalli”, ja si veproi për të mos rënë në sy

Mirëpo krahas skeçeve, humorit, muzikës e momenteve të bukura, ka patur dhe “incidente”. Këtë e ka treguar vetë moderatorja, pasi ia kanë vënë në dukje ndjekësit.

Në një bisedë me ta në Instagram ajo shpjegoi çfarë ka ndodhur duke publikuar edhe videon e sikletshme, për ata që nuk e kishin kuptuar situatën.

“Ngjitëset e brendshme që mbajnë dekoltenë e fustanit të fiksuar, për fat të keq, nga makeupi i trupit nuk u bindën dhe rezultati ishte ky”, shkruan Fjoralba.

Në video moederatorja shihet e sikletosur teksa mban me dorë fustanin që mos i dalë gjoksi zbuluar. Ndërsa Salsano që e kuptoi situatën, nisi ta ngacmojë dhe për ta kaluar sikletin me një batutë Fjoralba shprehet: “Meqë jemi në shtëpitë e gjithë shqiptarëve, sot desha t’iu drejtohem me dorë në zemër”.