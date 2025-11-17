Modelja e Only Fans, Bia Khalifa është banorja më e re e BBVK Modelja e Only Fans, Bia Khalifa është banorja më e re e BBVK. Khalifa vjen nga Rumania në shtëpinë më të madhe në Kosovë. Ajo tha se është një “ninxha”. ShowBiz 17/11/2025 23:15 Modelja e Only Fans, Bia Khalifa është banorja më e re e BBVK. Khalifa vjen nga Rumania në shtëpinë më të madhe në Kosovë. Ajo tha se është një “ninxha”. Artikuj të ngjashëm November 17, 2025 Me hyrje spektakolare, Shkurte Haxhiu në “Big Brother Vip Kosova 4” November 17, 2025 Kushtrimi, banori i radhës në BBVK4 November 17, 2025 Edi rikthehet në shtëpinë e BBVK-së, premton ndryshime November 17, 2025 Linda Rei u bashkohet 11 banorëve të tjerë të BBVK-së November 17, 2025 Igballe Huduti anulon hyrjen në BBVK, i përkeqësohet gjendja burrit të saj Lajme të fundit Me hyrje spektakolare, Shkurte Haxhiu në “Big Brother Vip Kosova 4” Incident në Prizren: Theret me thikë 14 vjeçarja,... Kushtrimi, banori i radhës në BBVK4 Gjermania shpërthen me gola ndaj Sllovakisë – fitore...