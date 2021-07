Modelja e njohur në pritje të foshnjës së dytë me bashkëshortin e saj

Modelja, 33, është shtatzënë, duke pritur fëmijën e saj të dytë me burrin Justin Ervin, ajo njoftoi të martën në Instagram, shkruan People.

Dyshja, të cilët lidhën nyjën në gusht 2010, janë gjithashtu prindër të djalit Isaac Menelik Giovanni, i cili lindi më 18 janar 2020, transmeton lajmi.net.

“Viti i kaluar ka qenë plot me surpriza të vogla, hidhërime të mëdha, fillime të njohura dhe histori të reja. Unë sapo kam filluar të përpunoj dhe festoj atë që do të thotë ky kapitull tjetër për ne …”, mbishkroi Graham një foto të lindjes që tregonte fëmijën e saj të zhveshur.

Në Ditën e Atit muajin e kaluar, Graham vlerësoi Ervin, duke shkruar, “Isaku është me kaq fat që ka një baba kaq mbështetës, të dashur, të dhembshur dhe të pabesueshëm si ju. Bërja për të dëshmuar se jeni baba është dhurata më e madhe”.

Në shkurt, Graham tha se ishte për një fëmijë tjetër në shtëpi. Duke folur me WSJ. Revista në atë kohë, ajo tha, “Do të mbetesha shtatzënë dje nëse do të mundja”, duke shtuar se “unë ‘aksidentalisht’ kam bërë seks të pambrojtur ndërsa jam duke ovuluar vetëm për të parë nëse mundem ndërsa jam duke ushqyer me gji”./Lajmi.net/