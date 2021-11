Modelja e njohur ka ndarë imazhe të reja në rrjete sociale e cila ka ekspozuar tiparet e bukura trupore, shkruan lajmi.net.

Me një veshje transparente me ngjyrë të bardhë, Lindsey theksoj të pasmet ndërkohë zbuloi edhe gjoksin me pozat joshëse.

View this post on Instagram A post shared by LINDSEY PELAS (@lindseypelas)

Mijëra komente e vërshuan postimin e saj nga ndjekësit jo edhe të pakët të cilët vazhdimisht i përcjellin postimet e saj.

Ndryshe, Lindsey krahas imazheve provokuese shpesh pozon edhe nudo./Lajmi.net/