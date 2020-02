Modelja e famshme e bën ‘nxehtë’, largon të gjitha në pjesën e sipërme

Sofia Richie shkaktoi një ‘tronditje’ në rrjete sociale në tetor 2019 kur ajo pozoi ‘toples’s në “Rolla Jeans” me pamjen joshëse dhe mbishkrimin: ‘Si është e enjtja juaj?’, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Tani, rreth tre muaj e gjysmë më vonë, ajo duket se është paguar për kampanjën e re të saj me xhinset e markës australiane “Rolla”, ku solli tjera foto ‘topless’.

‘Së shpejti me @rollasjeans 02.23.20! Dëshironi të argëtoheni me mua në nisje? ‘, ishte mbishkrimi që ajo ua la imazheve.

Modelja 21-vjeçare nuk mbante veshur asgjë vetëm një palë xhinse blu, kurse gjoksin po e mbulonte me duar.

Richie filloi modelimin në moshën 14 vjeç me “Teen Vogue”, e cila çoi në kontratën e saj të parë në modë me kompaninë e rrobave të banjës me qendër në Los Angeles, “Mary Grace Swim”.

Ajo që nga ajo kohë është paraqitur në kampanja nga një numër i markave të profilit të lartë si “Tommy Hilfiger”, “Chanel” dhe “Michael Kors”. /Lajmi.net/