MMA: Spektakël horrori: Burri 200 kg kundër gruas 50 kg – dhe dy kundër një, me një 75 vjeçar

Në kuadër të MMA janë zhvilluar dy duele prej më të pazakontave që mund t’i shihni ndonjëherë, përcjell lajmi.net.

Njëri nga duelet sheh një burrë 200 kilogramë teksa përballet me një grua 50 kilogramë.

Në anën tjetër, duel i tmerrshëm ishte edhe ai dy kundër një, ku i përfshirë ishte një 75 vjeçar.

Të gjitha këto ngjarje kanë ndodhur në Rusi.

Shikoni videot më poshtë. /Lajmi.net/

it’s here and it’s beautiful. first we have Yulia Mishko vs Vladimir Spartak and his grandson BIG IGIBOB. fight goes to distance. #popMMA pic.twitter.com/A7fro1gQEU

— Matysek (@Matysek88) February 9, 2022