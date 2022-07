Mjeku shqiptar në Gjermani: 600 euro rrogë në Kosovë, më të vlefshme se 1 mijë e 300 këtu

Liri Pepshi, mjek në Gjermani, ka treguar për rrogën dhe kushtet që i gëzojnë mjekët në Gjermani, duke thënë se rroga e një psikiatri-psikioterapeuti, shkon nga 15 mijë deri në 20 mijë euro.

“Një specialist fillon diku me 6 mijë euro bruto në muaj, por me taksa, prej 6 mijë mbesin diku 3 mijë e 500 euro. Pjesa që mbetet pastaj ka shumë shpenzime tjera, edhe shpenzimet e specializimit kushtojnë mjaft shumë. Në rastin tim, psikiatër-psikioterapeut, përfshin 15 deri në 20 mijë euro, varësisht cilën pjesë e merr përsipër klinika me e pagu”, ka thënë Pepshi në Edicionin Special në Klan Kosova.

I pyetur nëse është e vërtetë se mjekët në Gjermani fitojnë deri në 300 mijë euro në vit, Pepshi tha: “Po ta dija ku është, kisha apliku qaty vetë në punë, për 250 mijë, 300 mijë kisha shkuar edhe vetë”.

Pepshi tha se 600 euro rrogë neto në Kosovë, janë më të vlefshme sesa 1300 në Gjermani.

Tutje mjeku kosovar tha se në Gjermani ia vlen të shkohet për specializim, por u shpreh skeptik për të vazhduar punën atje, për shkak të punës intenzive dhe orarit të tejzgjatur.

“Ia vlen sa i përket specializimit, domethënë me u mësu me metoda të reja, më mësu zhvillimin modern të mjekësisë, mirëpo pjesa e rrogës, është e mirë, nuk është e keqe, mirëpo puna është shumë intenzive, orari është zyrtarisht deri në ora 5, por janë shumë të rrallë ata mjekë që e kryjnë punën në ora 5”, u shpreh ai.