Mjeku që i qëndroi Thaçit në krahun e djathtë dje: Historia e Kosovës është me tri shkronja, ashtu do të mbetet përherë Mjeku Adriatik Berisha u pa të entjen duke e shoqëruar nga oborri e deri brenda në spital ish-presidentin Hashim Thaçi, i cili erdhi nga Haga në vizitë te babai i tij i cili ndodhet i shtrirë në QKUK. Berisha përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook, ka bërë me dije se këto ditë…