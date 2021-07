Mjeku kujdestar nga Deçani: Vetëm sot janë trajtuar mbi 300 pacientë

Sipas Rexhajt pacientët të cilët janë në gjendje më të lehtë po trajtohen me terapi orale, ndërsa kemi edhe raste me të rënda që po trajtohen me terapi parenterale

“Me vjellje, temperarurë, lodhje dhe plogështi, kemi raste më të lehta që po trajtohen me terapi orale, ndërsa kemi edhe raste me të rënda që po trajtohen me terapi parenterale, shumica e pacientëve po trajtohen ambulantorë këto në QKMF, kemi një numër të vogël prej tyrë që kanë nevojë spitalorë” tha Rexhaj ” tha Rexhaj.

Tutje Rexhaj tha se ne momentin fluksi i qytetarëve që po kërkojnë ndihmë është i madhë, dhe se

“Momentalisht kemi një fluks mjaft të madh, por çfarë ndodhë në vazhdim nuk mund ta dimë, sepse nuk e dijmë edhe shkaktarin që ka shkaktar këtë gjendje”, tha Rexhaj në Kanal10.